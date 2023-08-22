По его словам, при этом ведущие СМИ признают провал контрнаступления. Украинская армия находится на грани краха, написал Кеннеди-младший.

Он задался вопросом, признают ли «неоконсерваторы Байдена», такие, как Виктория Нуланд и Энтони Блинкен, поражение и вернуться ли они к идее о переговорах.

Ранее в конгрессе США выступили против помощи Киеву из-за прогноза разведки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

