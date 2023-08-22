Кеннеди-младший: от американцев скрывают правду о плачевном состоянии ВСУ

От граждан США скрывают правду о плохом состоянии Вооруженных сил Украины, сообщил в Twitter кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.

Кеннеди-младший: Байден готовится к войне с Россией, мобилизуя резервистов

По его словам, при этом ведущие СМИ признают провал контрнаступления. Украинская армия находится на грани краха, написал Кеннеди-младший.

Он задался вопросом, признают ли «неоконсерваторы Байдена», такие, как Виктория Нуланд и Энтони Блинкен, поражение и вернуться ли они к идее о переговорах.

Ранее в конгрессе США выступили против помощи Киеву из-за прогноза разведки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / WQAD News 8
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