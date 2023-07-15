Кеннеди-младший: Байден готовится к войне с Россией, мобилизуя резервистов
Президент США Джо Байден готовится к войне с Россией, мобилизуя 3 тысячи американских резервистов в дополнение к 100 тысячам находящихся в Европе военнослужащих. Об этом заявил претендент на пост президента США Роберт Кеннеди - младший.
Ранее Байден подписал указ, согласно которому Соединенные Штаты могут привлечь до 3 тысяч человек из резерва к участию в операции Atlantic Resolve в зоне ответственности Европейского командования американской армии.
«Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией», — написал Кеннеди в Twitter.
Политик отметил, что американские внешнеполитические элиты уже довели до конфликта Украину, «чтобы воплотить собственные геополитические фантазии». Кеннеди подчеркнул, что из-за этого погибли сотни тысяч украинцев, а теперь Байден «готовится пожертвовать также американскими жизнями».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru