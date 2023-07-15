Кеннеди-младший: Байден готовится к войне с Россией, мобилизуя резервистов

Ранее Байден подписал указ, согласно которому Соединенные Штаты могут привлечь до 3 тысяч человек из резерва к участию в операции Atlantic Resolve в зоне ответственности Европейского командования американской армии.

«Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией», — написал Кеннеди в Twitter.

Политик отметил, что американские внешнеполитические элиты уже довели до конфликта Украину, «чтобы воплотить собственные геополитические фантазии». Кеннеди подчеркнул, что из-за этого погибли сотни тысяч украинцев, а теперь Байден «готовится пожертвовать также американскими жизнями».

