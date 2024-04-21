Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ

Казачья бригада «Днепр» уничтожила два украинских разведывательных катера с дорогим оборудованием у Кинбурнской косы на херсонском направлении, передает ТАСС со ссылкой командира.

СМИ сообщили о взрывах в украинском Днепропетровске

Отмечается, что катера ВСУ первый раз подошли на расстояние до 1,5 км к позициям казачьей бригады «Днепр».

Ранее российское Минобороны сообщило, что экипажи ТОС уничтожили пункты временной дислокации ВСУ и личный состав противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУКазаки

Горячие новости

Все новости

партнеры