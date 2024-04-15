СМИ сообщили о взрывах в украинском Днепропетровске

Взрывы произошли в украинском Днепропетровске. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Ранее в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской областях была объявлена воздушная тревога.

«В Днепре слышны звуки взрывов», — отмечается в сообщении в Telegram-канале вещателя.

Днем ранее в Днепропетровске прозвучал сильный взрыв после срабатывания сирены о воздушной тревоге, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВзрывУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры