СМИ сообщили о взрывах в украинском Днепропетровске
15 апреля 202406:48
Взрывы произошли в украинском Днепропетровске. Об этом сообщил телеканал «Общественное».
Ранее в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской областях была объявлена воздушная тревога.
«В Днепре слышны звуки взрывов», — отмечается в сообщении в Telegram-канале вещателя.
Днем ранее в Днепропетровске прозвучал сильный взрыв после срабатывания сирены о воздушной тревоге, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru