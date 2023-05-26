Канада передаст Украине 43 управляемые авиационные ракеты AIM-9 Sidewinder

Накануне Анита Ананд заявляла, что Канада выделит Украине военной помощи на $28,9 млн. Такая военная поддержка будет включать в том числе 40 снайперских винтовок и 16 радиостанций.

С начала 2022 года Канада предоставила Киеву помощь на общую сумму около 5 млрд канадских долларов ($3,74 млрд).

Ранее стало известно, что Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью около 78 млн евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

