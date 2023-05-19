СМИ: Канада введет новые санкции против России
19 мая 202316:09
Канадские власти намерены ввести новые санкции против граждан России и российских компаний, сообщает Canadian Press.
В новый стоп-лист войдут 17 физических лиц и 18 предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, а также те организации, кто предоставляет свою продукцию Вооруженным силам России.
Среди российских граждан, что пополнили черный список Оттавы - представители государственной власти и их родственники.
Ранее премьер Канады Джастин Трюдо ввел санкции против 14 физлиц и 34 юрлиц России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru