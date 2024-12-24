Власти Умани передали демонтированный танк Т-34 украинской армии
Депутаты городского совета Умани в Черкасской области приняли решение о передаче демонтированного танка Т-34 и пушки Вооруженным силам Украины, сообщила мэр города Ирина Плетнева.
По ее словам, танк и пушка, которые были сняты с постамента в рамках выполнения закона Украины о декоммунизации, были переданы на нужды ВСУ и Национальной гвардии.
Демонтаж советских памятников и переименование улиц в Украине начались в 2015 году после принятия закона о декоммунизации.
В последние годы власти также усилили борьбу с символами, ассоциирующимися с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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