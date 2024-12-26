Лавров: Россия готова к консультациям с администрацией Трампа по Украине

Москва готова к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Глава МИД выразил надежду, что администрация в Вашингтоне, в том числе будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог, вникнет в первопричины конфликта.

«Мы готовы всегда к консультациям», — подчеркнул Лавров.

Ранее министр иностранных дел назвал бессмысленным предъявление России согласованных Западом и Киевом ультиматумов по урегулированию украинского конфликта, напоминает РЕН ТВ.

