Лавров: Россия готова к консультациям с администрацией Трампа по Украине
Москва готова к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
Глава МИД выразил надежду, что администрация в Вашингтоне, в том числе будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог, вникнет в первопричины конфликта.
«Мы готовы всегда к консультациям», — подчеркнул Лавров.
Ранее министр иностранных дел назвал бессмысленным предъявление России согласованных Западом и Киевом ультиматумов по урегулированию украинского конфликта, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru