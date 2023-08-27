Кадыров заявил об отражении наступления ВСУ под Клещеевкой

Российские силы отразили атаки Вооруженных сил Украины на клещеевском направлении в Донецкой республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По его словам, российские силы уничтожили технику и живую силу противника. На кадрах видна горящая подбитая украинская техника.

«Вот такими плачевными итогами для подразделений ВСУ завершилась сегодня утром попытка продвинуться вперед», - отметил политик.

Глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли признал, что наступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУРоссийская АрмияРамзан Кадыров

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