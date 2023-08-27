Кадыров заявил об отражении наступления ВСУ под Клещеевкой
Российские силы отразили атаки Вооруженных сил Украины на клещеевском направлении в Донецкой республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, российские силы уничтожили технику и живую силу противника. На кадрах видна горящая подбитая украинская техника.
«Вот такими плачевными итогами для подразделений ВСУ завершилась сегодня утром попытка продвинуться вперед», - отметил политик.
Глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли признал, что наступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Крылья Советов» вырвали победу у «Балтики» в шестом туре РПЛ
- Зеленский собрался вернуть государству часть имущества олигархов
- В ДТП в Олонецком районе Карелии погибли три человека
- Кадыров заявил об отражении наступления ВСУ под Клещеевкой
- Беспилотник упал в поле у деревни Маслово Орловской области
- В Грузии скала обрушилась на средневековый монастырь
- Симоньян: журналист Карлсон попросил об интервью с Путиным
- На Кубани мужчина нанес женщине 15 ножевых ранений
- Российский истребитель сопроводил американский дрон над Черным морем
- Симоньян заявила, что рядом с ее домом вновь упал беспилотник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru