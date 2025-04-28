СМИ: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Киева
Турция не принимала официальных решений по гарантиям безопасности для Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
Ранее СМИ сообщили, что проект США по урегулированию ситуации на Украине предусматривает гарантии безопасности для Киева в первую очередь за счет Европы. При этом украинская сторона и европейские представители подготовили встречный проект соглашения о прочных гарантиях для Киева, включая обязательства со стороны Вашингтона.
Как отметили в Турции, официальных решений республики по этому вопросу не было.
«В случае каких-либо решений мы объявим», - отметил источник.
Между тем генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ предупредил, что после потери ВСУ Курской области Украина не сможет выдвигать предварительные требования для мирных переговоров, пишет 360.ru.
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