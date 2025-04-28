СМИ: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Киева

Турция не принимала официальных решений по гарантиям безопасности для Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Ранее СМИ сообщили, что проект США по урегулированию ситуации на Украине предусматривает гарантии безопасности для Киева в первую очередь за счет Европы. При этом украинская сторона и европейские представители подготовили встречный проект соглашения о прочных гарантиях для Киева, включая обязательства со стороны Вашингтона.

Как отметили в Турции, официальных решений республики по этому вопросу не было.

«В случае каких-либо решений мы объявим», - отметил источник.

Между тем генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ предупредил, что после потери ВСУ Курской области Украина не сможет выдвигать предварительные требования для мирных переговоров, пишет 360.ru.

