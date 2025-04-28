ВС РФ утром уничтожили четыре БПЛА ВСУ над регионами РФ
Дежурные средства ПВО с 7.30 до 8.30 мск перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что два беспилотника были сбиты над территорией Новгородской области и два – над территорией Ленинградской области.
Также в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в 09:30 мск сняли ограничения на полеты, которые действовали около двух часов.
Уточняется, что за время действия ограничения 17 самолетов ушли на запасные аэродромы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 115 беспилотников ВСУ над территорией России в ночь с 27 на 28 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор назвал ситуацию по холере в России стабильной
- ВС РФ утром уничтожили четыре БПЛА ВСУ над регионами РФ
- Путин поблагодарил бойцов КНДР, участвовавших в разгроме ВСУ под Курском
- Во Владивостоке арестовали более 60 участков и зданий по иску Минобороны
- СМИ: При ударе США по центру мигрантов в Йемене погибли 30 человек
- Теннисист Медведев вышел в четвертый круг турнира ATP в Мадриде
- Россия за год увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз
- СМИ: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Киева
- В России введут уголовную ответственность для дропперов
- В ДТП с микроавтобусом под Калугой погиб один человек, 11 пострадали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru