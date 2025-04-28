ВС РФ утром уничтожили четыре БПЛА ВСУ над регионами РФ

Также в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в 09:30 мск сняли ограничения на полеты, которые действовали около двух часов.

Уточняется, что за время действия ограничения 17 самолетов ушли на запасные аэродромы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 115 беспилотников ВСУ над территорией России в ночь с 27 на 28 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

