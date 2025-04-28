Роспотребнадзор назвал ситуацию по холере в России стабильной

Ситуация по холере в России стабильна, она находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры», - указали в службе.

Отмечается, что в стране системно проводится комплекс мероприятий по профилактике заболевания, это позволяет купировать риски осложнения эпидситуации.

Ранее в России зарегистрировали два завозных случая холеры у россиян, которые вернулись из Индии, напоминает РЕН ТВ. Распространение заболевания в РФ удалось предотвратить.

