Роспотребнадзор назвал ситуацию по холере в России стабильной
Ситуация по холере в России стабильна, она находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры», - указали в службе.
Отмечается, что в стране системно проводится комплекс мероприятий по профилактике заболевания, это позволяет купировать риски осложнения эпидситуации.
Ранее в России зарегистрировали два завозных случая холеры у россиян, которые вернулись из Индии, напоминает РЕН ТВ. Распространение заболевания в РФ удалось предотвратить.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru