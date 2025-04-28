Во Владивостоке арестовали более 60 участков и зданий по иску Минобороны
Арбитражный суд Приморья арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке в рамках принятия обеспечительных мер по искуот Минобороны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.
Ранее Генпрокуратура России подала заявление в интересах государства в лице Минобороны к 32 ответчикам - компаниям и индивидуальным предпринимателям во Владивостоке, властям города, министерству земельных и имущественных отношений Приморского края, Минфину страны, Росимуществу, ОАО «Федеральный Центр Логистики». Ведомство добивается возвращения в собственность РФ недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в регионе, проданной в разные годы, и возвращения денег за них покупателям.
«Заявление заместителя генерального прокурора РФ в защиту интересов РФ в лице министерства обороны РФ о принятии обеспечительных мер удовлетворить», - постановил суд.
На все спорные объекты недвижимости, фигурирующие в заявлении, наложен арест. Росреестру и его территориальным органам запретили проводить государственный кадастровый учет и регистрацию прав в отношении этих зданий. Объекты, которые пытаются вернуть государству, находятся на побережье, на улицах Бархатная и Катерная.
Предварительное судебное заседание по иску Генпрокуратуры состоится 23 мая.
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