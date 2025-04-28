СМИ: При ударе США по центру мигрантов в Йемене погибли 30 человек

Военные США нанесли удар по центру содержания мигрантов на северо-западе Йемена, есть жертвы. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

Отмечается, что объект расположен в городе Саада, в нем находились мигранты из африканских стран.

По данным СМИ, в результате атаки погибли не менее 30 человек. Пострадали еще как минимум 50 человек, их доставили в местную больницу. Большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее США ударили по порту Рас-Иса на западе Йемена, различные ранения получили трое российских моряков, пишет 360.ru.

