На Сахалине рухнул мост вместе с проезжавшим по нему экскаватором
Мост с экскаватором, проезжавшим по нему, обрушился в селе Троицкое Анивского района Сахалинской области, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ранее в соцсетях появились видео обрушения части моста на реке Вахрушевка. По словам очевидцев, водитель экскаватора выжил, его госпитализировали. Как пишут местные СМИ, жители села Троицкое неоднократно обращались к властям с просьбой отремонтировать мост.
«Прокуратурой... организована проверка по публикации об обрушении моста. Как следует из публикации, мост рухнул вместе с экскаватором, который там проезжал», - указали в надзорном ведомстве.
Прокуратура оценит требования законодательства о безопасности дорожного движения и содержанию моста, ведомство примет меры при наличии оснований.
Между тем в Кировской области мост через реку Молому на федеральной трассе «Вятка» просел после проезда перегруженного автопоезда, сооружение начали обследовать, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru