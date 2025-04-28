На Сахалине рухнул мост вместе с проезжавшим по нему экскаватором

Мост с экскаватором, проезжавшим по нему, обрушился в селе Троицкое Анивского района Сахалинской области, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее в соцсетях появились видео обрушения части моста на реке Вахрушевка. По словам очевидцев, водитель экскаватора выжил, его госпитализировали. Как пишут местные СМИ, жители села Троицкое неоднократно обращались к властям с просьбой отремонтировать мост.

«Прокуратурой... организована проверка по публикации об обрушении моста. Как следует из публикации, мост рухнул вместе с экскаватором, который там проезжал», - указали в надзорном ведомстве.

Прокуратура оценит требования законодательства о безопасности дорожного движения и содержанию моста, ведомство примет меры при наличии оснований.

Между тем в Кировской области мост через реку Молому на федеральной трассе «Вятка» просел после проезда перегруженного автопоезда, сооружение начали обследовать, пишет RT.

