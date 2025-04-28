Теннисист Медведев вышел в четвертый круг турнира ATP в Мадриде
28 апреля 202508:53
Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
Спортсмен в третьем раунде обыграл аргентинца Хуана Мануэля Черундоло. Медведев одержал победу со счетом 6:2, 6:2.
В следующем круге российский теннисист встретится на корте с представителем США Брэндоном Накашимой.
Ранее Даниил Медведев опустился на десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru