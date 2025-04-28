В Курской области арестовали замглавы фонда капремонта
Заместителя руководителя фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову арестовали по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн, передает РИА Новости.
Врио губернатора высказался «по поводу чистоты наших рядов» на заседании правительства.
«Ранее у вас с утра уточнял, накануне, на прошлой неделе, задержанной, уже арестованной замруководителя фонда капитального ремонта... по обвинению в посредничестве при передаче взятки», - указал Хинштейн.
Минакову отстранили от занимаемой должности.
Ранее экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова задержали за хищение более 1 млрд рублей из бюджета, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru