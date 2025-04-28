В Курской области арестовали замглавы фонда капремонта

Заместителя руководителя фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову арестовали по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн, передает РИА Новости.

Врио губернатора высказался «по поводу чистоты наших рядов» на заседании правительства.

«Ранее у вас с утра уточнял, накануне, на прошлой неделе, задержанной, уже арестованной замруководителя фонда капитального ремонта... по обвинению в посредничестве при передаче взятки», - указал Хинштейн.

Минакову отстранили от занимаемой должности.

Ранее экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова задержали за хищение более 1 млрд рублей из бюджета, напоминает РЕН ТВ.

