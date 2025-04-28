Путин поблагодарил бойцов КНДР, участвовавших в разгроме ВСУ под Курском

Путин подчеркнул, что 26 апреля был завершен разгром вторгшейся в регион группировки ВСУ, в нем активно участвовали подразделения Корейской Народной Армии. Военные действовали в соответствии с международным правом и согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Как уточнил российский лидер, статья 4 соглашения предусматривает «незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон».

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», - указал Путин.

Президент отметил героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности северокорейских бойцов, которые с честью и доблестью исполнили свой долг. Путин заявил, что россияне не забудут подвига корейских военных и будут чтить «отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию».

Ранее Северная Корея официально подтвердила отправку своего спецназа на территорию РФ для участия в боевых действиях согласно договору о стратегическом партнерстве, напоминает РЕН ТВ.

