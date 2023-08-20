Кадыров заявил о большом скоплении солдат и техники ВСУ у Орехова
Украинская армия стянула на ореховское направление много живой силы и техники. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он назвал ореховское направление одним из самых сложных участков. ВСУ пытаются продвинуться каждый день, отметил Кадыров.
По его словам, противник пытается занять населенный пункт Работино. Российские силы отбивают все атаки ВСУ, подчеркнул политик.
В эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина потеряет Одессу, если не признает поражение, сообщает «Радиоточка НСН».
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