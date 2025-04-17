В зоне СВО уничтожен один из основателей «Правого сектора» Малкович

Один из основателей организации «Правый сектор» (признана в РФ террористической и запрещена) Василий Малкович, известный под позывным «Хорват», был уничтожен в зоне специальной военной операции. По предварительной информации, он ликвидирован при попытке вооруженной группы проникнуть на территорию Белгородской области, сообщил военкор Евгений Поддубный.

Малкович считался идейным сторонником неонацистской идеологии и с начала 2010-х годов активно участвовал в насильственных акциях, включая события на Майдане, нападения на силовиков и блокаду Крыма.