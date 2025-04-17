В зоне СВО уничтожен один из основателей «Правого сектора» Малкович

Один из основателей организации «Правый сектор» (признана в РФ террористической и запрещена) Василий Малкович, известный под позывным «Хорват», был уничтожен в зоне специальной военной операции. По предварительной информации, он ликвидирован при попытке вооруженной группы проникнуть на территорию Белгородской области, сообщил военкор Евгений Поддубный.

Малкович считался идейным сторонником неонацистской идеологии и с начала 2010-х годов активно участвовал в насильственных акциях, включая события на Майдане, нападения на силовиков и блокаду Крыма.

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Позже он принимал участие в боевых действиях в Донбассе в составе различных националистических формирований.

После выхода из «Правого сектора» Малкович примкнул к другим радикальным группировкам, а впоследствии оказался в составе 33-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. За ним числился целый ряд преступлений, включая убийства, похищения и захваты имущества, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Правый СекторВСУ

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