США и Украина могут подписать соглашение по минералам 24 апреля

Попытка заключить аналогичное соглашение в феврале завершилась неудачей. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон между ним и Трампом возникла публичная перепалка.

Ранее первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила о прогрессе в переговорах с США и выразила надежду на скорое завершение формализации документа, передает «Радиоточка НСН».

