США и Украина могут подписать соглашение по минералам 24 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил о подписании соглашения с Украиной по поставкам природных ресурсов уже 24 апреля.

По его словам, речь идет о договоренности в сфере минеральных ископаемых, и стороны близки к завершению процесса. Он выразил уверенность, что Киев будет соблюдать достигнутые договоренности, отмечает RT.

Сделка по ископаемым между Украиной и США может быть подписана в среду

Попытка заключить аналогичное соглашение в феврале завершилась неудачей. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон между ним и Трампом возникла публичная перепалка.

Ранее первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила о прогрессе в переговорах с США и выразила надежду на скорое завершение формализации документа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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