США и Украина могут подписать соглашение по минералам 24 апреля
Президент США Дональд Трамп заявил о подписании соглашения с Украиной по поставкам природных ресурсов уже 24 апреля.
По его словам, речь идет о договоренности в сфере минеральных ископаемых, и стороны близки к завершению процесса. Он выразил уверенность, что Киев будет соблюдать достигнутые договоренности, отмечает RT.
Попытка заключить аналогичное соглашение в феврале завершилась неудачей. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон между ним и Трампом возникла публичная перепалка.
Ранее первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила о прогрессе в переговорах с США и выразила надежду на скорое завершение формализации документа, передает «Радиоточка НСН».
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