Трамп заявил о готовности заключить торговое соглашение с ЕС на честных условиях
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в достижении нового торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским союзом, подчеркнув, что его условия должны быть справедливыми. Такое заявление он сделал в ходе встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Вашингтоне.
По словам Трампа, обе стороны заинтересованы в заключении сделки, и он ожидает, что она будет достигнута. Он также уточнил, что США нацелены на договор, исключающий прежнюю диспропорцию в условиях торговли, отмечает издание «Профиль».
Комментируя возможное сближение стран Европы с Китаем на фоне торговых разногласий с Вашингтоном, Трамп заявил, что не воспринимает этот фактор как угрозу.
Трамп неоднократно критиковал экономическую политику ЕС, упрекая Брюссель в несправедливом подходе к торговле и настаивая на необходимости пересмотра условий сотрудничества, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru