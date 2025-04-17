Трамп заявил о готовности заключить торговое соглашение с ЕС на честных условиях

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в достижении нового торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским союзом, подчеркнув, что его условия должны быть справедливыми. Такое заявление он сделал в ходе встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Вашингтоне.

По словам Трампа, обе стороны заинтересованы в заключении сделки, и он ожидает, что она будет достигнута. Он также уточнил, что США нацелены на договор, исключающий прежнюю диспропорцию в условиях торговли, отмечает издание «Профиль».