Трамп заявил о готовности заключить торговое соглашение с ЕС на честных условиях

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в достижении нового торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским союзом, подчеркнув, что его условия должны быть справедливыми. Такое заявление он сделал в ходе встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Вашингтоне.

По словам Трампа, обе стороны заинтересованы в заключении сделки, и он ожидает, что она будет достигнута. Он также уточнил, что США нацелены на договор, исключающий прежнюю диспропорцию в условиях торговли, отмечает издание «Профиль».

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Комментируя возможное сближение стран Европы с Китаем на фоне торговых разногласий с Вашингтоном, Трамп заявил, что не воспринимает этот фактор как угрозу.

Трамп неоднократно критиковал экономическую политику ЕС, упрекая Брюссель в несправедливом подходе к торговле и настаивая на необходимости пересмотра условий сотрудничества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ЕвропаСШАДональд Трамп

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