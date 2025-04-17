Число пострадавших при стрельбе в университете Флориды возросло до шести

Число пострадавших в результате стрельбы в Университете Флориды увеличилось до шести, сообщают медики. Один из раненых находится в критическом состоянии, еще пять человек — в тяжелом, сообщает CNN. Студенты были госпитализированы в медицинский центр Tallahassee Memorial Healthcare, где им была оказана необходимая помощь.

По данным полиции, в нападении принимали участие два стрелка. Один из них погиб, второй был задержан правоохранителями. Полиция города Таллахасси подтвердила факт задержания одного из нападавших.

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В связи с трагедией, университет отменил занятия на ближайшие дни. Во время инцидента студенты укрывались от стрельбы в различных частях кампуса, включая главную библиотеку и боулинг.

Некоторые из них рассказали СМИ, что были эвакуированы силовиками после срабатывания сигнализации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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