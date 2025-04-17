Приостановка запрета не сняла с «Талибана» статус террористической организации

Верховный суд России временно снял запрет на деятельность движения «Талибан», признанного в стране террористическим. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката Александра Молохова, представлявшего интересы организации в суде.

По словам юриста, принятое решение касается исключительно приостановки запрета на деятельность и не отменяет статуса «Талибана» как террористической организации. В реестре террористов, который ведет ФСБ, движение по-прежнему числится, а его упоминание в СМИ по закону требует соответствующей маркировки.