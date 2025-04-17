Приостановка запрета не сняла с «Талибана» статус террористической организации
Верховный суд России временно снял запрет на деятельность движения «Талибан», признанного в стране террористическим. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката Александра Молохова, представлявшего интересы организации в суде.
По словам юриста, принятое решение касается исключительно приостановки запрета на деятельность и не отменяет статуса «Талибана» как террористической организации. В реестре террористов, который ведет ФСБ, движение по-прежнему числится, а его упоминание в СМИ по закону требует соответствующей маркировки.
Молохов отметил, что решение суда стало первым подобным случаем в российской практике и назвал ситуацию правовым парадоксом. Он объяснил это пробелами в законодательстве, допущенными при подготовке закона, вступившего в силу в январе.
В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий временно приостанавливать запрет на деятельность признанных террористическими организаций, передает «Радиоточка НСН».
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