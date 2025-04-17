Лавров и Рубио обсудили урегулирование конфликта на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с сенатором США Марко Рубио, сообщили в МИД РФ.
Во время беседы Рубио проинформировал Лаврова о недавних контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран в Париже.
Лавров в свою очередь подтвердил готовность России продолжить сотрудничество с США для решения первопричин украинского кризиса.
В ходе разговора также было достигнуто соглашение о поддержке связи между сторонами, в том числе в свете предстоящих встреч американских и европейских представителей с украинской стороной, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС требовал у США доказательства серьезности намерений России по перемирию
- Лавров и Рубио обсудили урегулирование конфликта на Украине
- Число пострадавших при стрельбе в университете Флориды возросло до шести
- Трамп заявил, что ожидает ответа Москвы на предложение о перемирии на Украине
- США и Украина могут подписать соглашение по минералам 24 апреля
- Трамп заявил о готовности заключить торговое соглашение с ЕС на честных условиях
- В зоне СВО уничтожен один из основателей «Правого сектора» Малкович
- Минэкономразвития: Резервного фонда хватит для экстренной помощи туристам
- Приостановка запрета не сняла с «Талибана» статус террористической организации
- Россиянам напомнили правила оплаты и ограничения на переработки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru