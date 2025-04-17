Лавров и Рубио обсудили урегулирование конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с сенатором США Марко Рубио, сообщили в МИД РФ.

Во время беседы Рубио проинформировал Лаврова о недавних контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран в Париже.

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Лавров в свою очередь подтвердил готовность России продолжить сотрудничество с США для решения первопричин украинского кризиса.

В ходе разговора также было достигнуто соглашение о поддержке связи между сторонами, в том числе в свете предстоящих встреч американских и европейских представителей с украинской стороной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:ПереговорыСШАРоссияСергей Лавров

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