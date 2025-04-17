Россиянам напомнили правила оплаты и ограничения на переработки

Работа за пределами установленного графика считается сверхурочной только в том случае, если осуществляется по инициативе работодателя и оформлена соответствующим приказом. Об этом «Газете.Ru» сообщила специалист по кадровому делопроизводству UCMS Group Любовь Кестер.

Согласно статье 99 Трудового кодекса, к сверхурочной относится работа, выполняемая по распоряжению работодателя сверх установленного рабочего времени. Без официального приказа такие часы не подлежат оплате, подчеркнула эксперт.

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По ее словам, первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, все последующие — в двойном. То же касается и выходных дней. При этом в расчет берутся все регулярные выплаты сотрудника, включая премии и надбавки. Вместо денежной компенсации работник может выбрать дополнительное время отдыха, равное переработанным часам.

Максимально допустимый объем сверхурочной нагрузки ограничен — не более 120 часов в год и не более четырех часов за два подряд идущих рабочих дня. Работник вправе отказаться от переработки без последствий, если нет распоряжения работодателя и письменного согласия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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