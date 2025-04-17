Россиянам напомнили правила оплаты и ограничения на переработки

Работа за пределами установленного графика считается сверхурочной только в том случае, если осуществляется по инициативе работодателя и оформлена соответствующим приказом. Об этом «Газете.Ru» сообщила специалист по кадровому делопроизводству UCMS Group Любовь Кестер.

Согласно статье 99 Трудового кодекса, к сверхурочной относится работа, выполняемая по распоряжению работодателя сверх установленного рабочего времени. Без официального приказа такие часы не подлежат оплате, подчеркнула эксперт.