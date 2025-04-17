Минэкономразвития: Резервного фонда хватит для экстренной помощи туристам

Накопленных в резервном фонде туроператоров средств достаточно для эвакуации до 11 тысяч россиян в случае чрезвычайной ситуации за границей. Об этом «Известиям» сообщил директор департамента реализации туристических проектов Минэкономразвития Георгий Груша. По его словам, вероятность массовой эвакуации невысока, однако ведомство рассматривает возможность дополнительных механизмов защиты туристов.

Фонд сформирован за счет взносов туроператоров и предназначен для оплаты перевозки, размещения и медицинской помощи гражданам в экстренных случаях. Из-за отсутствия обращений за средствами за последние пять лет обсуждается сохранение минимального взноса в 1 рубль на 2025 год. Инициативу уже поддержал комитет Госдумы по туризму.