Трамп заявил, что ожидает ответа Москвы на предложение о перемирии на Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение ближайших дней ожидает официальной реакции России на предложенный Соединенными Штатами план прекращения огня на Украине. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете.
По словам американского лидера, соответствующий отклик со стороны Москвы может поступить уже на этой неделе. Он не стал исключать, что в случае отсутствия ответа Вашингтон рассмотрит возможность введения дополнительных торговых ограничений или других мер давления.
В апреле в Париже прошли переговоры между США, Украиной и европейскими странами, направленные на поиск путей к прекращению конфликта на Украине. Франция и Великобритания выразили готовность возглавить международную миссию по обеспечению мира, при условии поддержки США.
Российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва открыта к переговорам, но на определённых условиях, включая признание новых территориальных реалий, передает «Радиоточка НСН».
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