Трамп заявил, что ожидает ответа Москвы на предложение о перемирии на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение ближайших дней ожидает официальной реакции России на предложенный Соединенными Штатами план прекращения огня на Украине. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете.

По словам американского лидера, соответствующий отклик со стороны Москвы может поступить уже на этой неделе. Он не стал исключать, что в случае отсутствия ответа Вашингтон рассмотрит возможность введения дополнительных торговых ограничений или других мер давления.