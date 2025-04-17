В России отзываются почти 17 тысяч кроссоверов GAC GS8 из-за риска возгорания
Почти 17 тысяч автомобилей GAC GS8, реализованных в России, будут отозваны из-за потенциальной угрозы возгорания. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
По информации ведомства, причиной отзыва стала вероятность утечки топлива в месте соединения насоса высокого давления и топливной трубки, что может привести к воспламенению.
Под действие кампании попадают 16 944 кроссовера, проданных российскими дилерами китайского автопроизводителя GAC в период с середины июля 2023 года по конец марта 2025 года.
GAC Motor официально вышла на российский рынок в 2019 году и с тех пор расширяет линейку моделей, предлагая преимущественно кроссоверы. Модель GS8 считается флагманом марки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru