В России отзываются почти 17 тысяч кроссоверов GAC GS8 из-за риска возгорания

Почти 17 тысяч автомобилей GAC GS8, реализованных в России, будут отозваны из-за потенциальной угрозы возгорания. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

По информации ведомства, причиной отзыва стала вероятность утечки топлива в месте соединения насоса высокого давления и топливной трубки, что может привести к воспламенению.