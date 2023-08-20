Economist: ВСУ отказались от лобовых атак из-за нехватки сил
Украина не обладает ресурсами для лобовых атак, о которых просит Запад. Об этом сообщило издание Economist со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.
Собеседник газеты отметил, что Киев получил лишь 60 танков Leopard, хотя западные страны обещали поставить сотни машин. Также он обратил внимание на нехватку средств для разминирования.
«У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад», - констатировал источник.
Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что поставленное Украине оружие «просто пропало», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: в Белгородском районе сбили три воздушные цели
- Не выбыли из гонки? Эксперты предложили разные версии крушения «Луны-25»
- В Анапе вандалы изменили надпись на горе у села Сукко
- Economist: ВСУ отказались от лобовых атак из-за нехватки сил
- Дерипаска допустил начало мирных переговоров по Украине в сентябре
- Захарова: ВСУ атакой по вокзалу в Курске нанесли удар по общей истории
- Выгодно России. ЭКОВАС не смог договориться с мятежникам в Нигере
- Зеленский: Украина получит 42 истребителя F-16
- На Кубани нашли живым пропавшего 17 августа мальчика
- Система ПВО сбила 12 целей на подлете к Белгороду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru