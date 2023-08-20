Economist: ВСУ отказались от лобовых атак из-за нехватки сил

Украина не обладает ресурсами для лобовых атак, о которых просит Запад. Об этом сообщило издание Economist со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

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Собеседник газеты отметил, что Киев получил лишь 60 танков Leopard, хотя западные страны обещали поставить сотни машин. Также он обратил внимание на нехватку средств для разминирования.

«У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад», - констатировал источник.

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что поставленное Украине оружие «просто пропало», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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