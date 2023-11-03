Российские бойцы ликвидировали блиндаж ВСУ на артемовском направлении

Российские бойцы отряда специального назначения «Викинг» нашли на артемовском направлении замаскированный блиндаж ВСУ с боеприпасами. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Военнослужащие ликвидировали блиндаж ВСУ дроном-камикадзе. Вследствие атаки сдетонировали боеприпасы. Агентство опубликовало кадры обнаружения и поражения цели.

Ранее артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками и склад с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРоссийская АрмияВСУ

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