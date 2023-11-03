Российские бойцы ликвидировали блиндаж ВСУ на артемовском направлении
3 ноября 202308:43
Российские бойцы отряда специального назначения «Викинг» нашли на артемовском направлении замаскированный блиндаж ВСУ с боеприпасами. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Военнослужащие ликвидировали блиндаж ВСУ дроном-камикадзе. Вследствие атаки сдетонировали боеприпасы. Агентство опубликовало кадры обнаружения и поражения цели.
Ранее артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками и склад с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru