Кадыров: Спецназ «Ахмат» занял стратегически важную позицию под Северском

Бойцы спецназа «Ахмат» заняли стратегически важную позицию под Северском в ДНР, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ЛНР предупредили об укреплении позиций ВСУ в Артемовске и Соледаре

По словам политика, военнослужащие России провели успешную операцию по уничтожению укреплений Вооруженных сил Украины. В настоящий момент ведется зачистка зоны в окрестностях города. Кадыров отметил, что с российской стороны потерь нет.

В конце июля офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что союзным силам пока нецелесообразно входить в Северск.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Kadyrov_95
ТЕГИ:ЧечняУкраинаРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры