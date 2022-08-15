Кадыров: Спецназ «Ахмат» занял стратегически важную позицию под Северском
Бойцы спецназа «Ахмат» заняли стратегически важную позицию под Северском в ДНР, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам политика, военнослужащие России провели успешную операцию по уничтожению укреплений Вооруженных сил Украины. В настоящий момент ведется зачистка зоны в окрестностях города. Кадыров отметил, что с российской стороны потерь нет.
В конце июля офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что союзным силам пока нецелесообразно входить в Северск.
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