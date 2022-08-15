По словам политика, военнослужащие России провели успешную операцию по уничтожению укреплений Вооруженных сил Украины. В настоящий момент ведется зачистка зоны в окрестностях города. Кадыров отметил, что с российской стороны потерь нет.

В конце июля офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что союзным силам пока нецелесообразно входить в Северск.

