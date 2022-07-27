В ЛНР предупредили об укреплении позиций ВСУ в Артемовске и Соледаре

Цена газа в Европе приблизилась к $2 400 за тыс. куб. м после падения поставки по «Северному потоку» до 20%

Ночной обстрел со стороны ВСУ в Херсоне назвали одним из мощнейших

ФАС оштрафовала семь металлотрейдеров на 1,77 млрд руб.

Суточный прирост COVID в РФ впервые с апреля превысил 9 тысяч случаев

«Лунную» куртку астронавта Олдрина продали за $2,77 млн