В ЛНР предупредили об укреплении позиций ВСУ в Артемовске и Соледаре

Украинские войска укрепили свои позиции в районе Артемовска и Соледара в Луганской народной республике. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«Отмечается усиление позиций противника в районе населенного пункта Артемовск и Соледар», — написал представитель НМ в своем Telegram-канале.

По словам Марочко, ВСУ дооборудовали новые фортификационные сооружения. Также на их позиции прибыла батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, ПВО и артиллерией.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ДонбассВСУЛНР
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