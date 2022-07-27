В ЛНР предупредили об укреплении позиций ВСУ в Артемовске и Соледаре
Украинские войска укрепили свои позиции в районе Артемовска и Соледара в Луганской народной республике. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Отмечается усиление позиций противника в районе населенного пункта Артемовск и Соледар», — написал представитель НМ в своем Telegram-канале.
По словам Марочко, ВСУ дооборудовали новые фортификационные сооружения. Также на их позиции прибыла батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, ПВО и артиллерией.
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