Врач рассказала, что вейпы повышают риск ишемической болезни на 20–40%

Долгосрочно это провоцирует хроническую нагрузку на сердечную мышцу. Также известно, что через 30 минут после курения вейпа увеличивается жесткость аорты, подобный эффект оказывают даже жидкости без никотина.

Эксперт напомнила о большом исследовании с участием почти 450 тысяч испытуемых (American Heart Association, 2019). Оно показало, что риск инфаркта у вейперов на 34% выше, чем у некурящих людей.

«Если человек парил и продолжал курить обычные сигареты (двойное потребление), риск возрастал в пять раз», – добавила медик.

Несмотря на то, что позже в работе обнаружили методологическую ошибку - часть инфарктов могла случиться до парения - негативное влияние вейпов было точно определено.

Еще одно исследование доказало связь вейпинга с риском ишемии, чаще всего она имеет отношение к сосудистым нарушениям. По данным метаанализа 2023 года, шансы развития ишемии у вейперов на 20–40% выше по сравнению с некурящими.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН рассказал, что четких медицинских протоколов о том, как лечить зависимость от вейпов, нет, а ситуация вышла из-под контроля лет 10 назад.

