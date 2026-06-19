Врач рассказала, что вейпы повышают риск ишемической болезни на 20–40%
Курение вейпов увеличивает риск ишемической болезни на 20–40%, инфаркта - на 34%. Об этом сообщила кандидат наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского Университета Эльвира Хачирова в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт рассказала, что даже одна сессия парения вызывает изменения в организме, схожие с курением обычных сигарет.
«Никотин (присутствующий в подавляющем большинстве жидкостей) вызывает выброс адреналина, что приводит к увеличению частоты сердечных сокращений в среднем на 5–10 ударов в минуту, а систолическое давление подскакивает на 5–10 мм рт. ст.», – предупредила Хачирова.
Долгосрочно это провоцирует хроническую нагрузку на сердечную мышцу. Также известно, что через 30 минут после курения вейпа увеличивается жесткость аорты, подобный эффект оказывают даже жидкости без никотина.
Эксперт напомнила о большом исследовании с участием почти 450 тысяч испытуемых (American Heart Association, 2019). Оно показало, что риск инфаркта у вейперов на 34% выше, чем у некурящих людей.
«Если человек парил и продолжал курить обычные сигареты (двойное потребление), риск возрастал в пять раз», – добавила медик.
Несмотря на то, что позже в работе обнаружили методологическую ошибку - часть инфарктов могла случиться до парения - негативное влияние вейпов было точно определено.
Еще одно исследование доказало связь вейпинга с риском ишемии, чаще всего она имеет отношение к сосудистым нарушениям. По данным метаанализа 2023 года, шансы развития ишемии у вейперов на 20–40% выше по сравнению с некурящими.
Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН рассказал, что четких медицинских протоколов о том, как лечить зависимость от вейпов, нет, а ситуация вышла из-под контроля лет 10 назад.
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