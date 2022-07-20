В ЛНР заявили, что подразделения ВСУ почти полностью покинули Северск

По его словам, подразделения ВСУ почти полностью покинули населённый пункт и находятся «в большей степени на второй линии обороны», откуда продолжают наносить удары «по гражданской инфраструктуре» Северска.

«Мы должны прежде всего обеспечить... безопасность личного состава и мирных жителей. Только после того, как мы выбьем противника и лишим его возможности обстреливать этот населенный пункт, можно будет входить и освобождать данную территорию», - заключил Марочко.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил, бои ведутся в окрестностях города, сообщает RT.