В ЛНР заявили, что подразделения ВСУ почти полностью покинули Северск
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире «Первого канала» заявил, что союзным силам пока нецелесообразно входить в Северск.
По его словам, подразделения ВСУ почти полностью покинули населённый пункт и находятся «в большей степени на второй линии обороны», откуда продолжают наносить удары «по гражданской инфраструктуре» Северска.
«Мы должны прежде всего обеспечить... безопасность личного состава и мирных жителей. Только после того, как мы выбьем противника и лишим его возможности обстреливать этот населенный пункт, можно будет входить и освобождать данную территорию», - заключил Марочко.
Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил, бои ведутся в окрестностях города, сообщает RT.
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