Украина и США должны договариваться с Россией об окончании конфликта на основании тех требований, которые российская переговорная группа им передала. Остановка же по действующей линии боестолкновений не соответствует Конституции РФ и целям СВО, заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Украина и США обсуждают заморозку войны по линии фронта, пишет The Economist со ссылкой на источники. По данным издания, контакты сторон происходят ежедневно. Также возобновились неофициальные переговоры с Россией. Одна из идей, которая обсуждается, — прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной в 50–70 км по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.