Депутат Водолацкий отверг заморозку конфликта на Украине по линии фронта
Он напомнил в беседе с НСН, что это противоречит Конституции РФ.
Украина и США должны договариваться с Россией об окончании конфликта на основании тех требований, которые российская переговорная группа им передала. Остановка же по действующей линии боестолкновений не соответствует Конституции РФ и целям СВО, заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Украина и США обсуждают заморозку войны по линии фронта, пишет The Economist со ссылкой на источники. По данным издания, контакты сторон происходят ежедневно. Также возобновились неофициальные переговоры с Россией. Одна из идей, которая обсуждается, — прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной в 50–70 км по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.
«Сегодняшняя линия фронта не отвечает всем требованиям Конституции Российской Федерации. Украинские националисты сегодня занимают часть территории России: это часть Донецкой Республики и часть Запорожской, Херсонских областей. В соответствии с референдумом и с Конституцией, эти территории относятся к территории Российской Федерации. По Конституции мы не имеем права решать вопрос так, чтобы часть нашей земли была отдана или передана кому-то. Поэтому все, что решают США и Украина, - это их внутренние разборки, не относящиеся к целям и задачам СВО. Наша переговорная группа изложила все предложения и те аргументы, которые могут послужить прекращением боевых действий. Этот документ находится и украинской стороны, и у США. Поэтому пусть внимательно изучают и принимают решения на основании наших требований», - заявил Водолацкий.
На недавнем саммите G7 лидеры стран-участниц пытались убедить президента США Дональда Трампа, что завершение конфликта невозможно на условиях договоренностей, которые были достигнуты им и президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, заявил ранее НСН венгерский журналист Габор Штир.
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