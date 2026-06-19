У берегов Камчатки произошло 12 сильных землетрясений за полтора часа

По меньшей мере 12 сильных землетрясений зарегистрировали у берегов Камчатки за полтора часа. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

Подземные толчки начались в 06:51 UTC (09:51 мск), пишет RT. Специалисты зарегистрировали землетрясения магнитудой 5,5 и 6,7, далее произошли более слабые толчки. Позднее были зафиксированы сейсмособытия магнитудой 6,2 и 5.3.

Землетрясения произошли в Тихом океане на расстоянии 150-180 км от Петропавловска-Камчатского.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Байкала.

