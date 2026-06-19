У берегов Камчатки произошло 12 сильных землетрясений за полтора часа
По меньшей мере 12 сильных землетрясений зарегистрировали у берегов Камчатки за полтора часа. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
Подземные толчки начались в 06:51 UTC (09:51 мск), пишет RT. Специалисты зарегистрировали землетрясения магнитудой 5,5 и 6,7, далее произошли более слабые толчки. Позднее были зафиксированы сейсмособытия магнитудой 6,2 и 5.3.
Землетрясения произошли в Тихом океане на расстоянии 150-180 км от Петропавловска-Камчатского.
Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Байкала.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лукашенко подарили корову джерсейской породы
- У берегов Камчатки произошло 12 сильных землетрясений за полтора часа
- Депутат Водолацкий отверг заморозку конфликта на Украине по линии фронта
- Не «Ландышами» едиными: Какие сериалы смотрели россияне в начале 2026 года
- Ушаков: Россия давно сделала разворот в сторону Азии
- Врач рассказала, что вейпы повышают риск ишемической болезни на 20–40%
- Даже Подмосковье: Какие регионы останутся без связи из-за лицензий для операторов
- Сборная Ирана подаст жалобу в ФИФА из-за ограничений на ЧМ
- Историка-иноагента Эйдельман заочно приговорили к восьми годам колонии
- «Нужны миллиарды»: Как спасти суда из «пробки» в Астраханской области