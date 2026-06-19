Ушаков: Россия давно сделала разворот в сторону Азии

Он ответил на вопрос, разворачивается ли страна в сторону Азии сейчас или же продолжает намеченное ранее движение.

«Давно уже все развернуто. Вы же сами знаете», - подчеркнул Ушаков.

Между тем президент Владимир Путин подтвердил готовность России к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и совместной работе со странами Юго-Восточной Азии.



