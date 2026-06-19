Ушаков: Россия давно сделала разворот в сторону Азии
19 июня 202611:35
Юлия Савченко
Россия уже сделала разворот в сторону Азии. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в беседе с ИС «Вести».
Он ответил на вопрос, разворачивается ли страна в сторону Азии сейчас или же продолжает намеченное ранее движение.
«Давно уже все развернуто. Вы же сами знаете», - подчеркнул Ушаков.
Между тем президент Владимир Путин подтвердил готовность России к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и совместной работе со странами Юго-Восточной Азии.
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