Дюжев не расстроился 32-му месту на праймериз

Ранее стало известно, что на праймериз Дюжев набрал 2701 голос и занял 32-е место.

Актер поблагодарил партию за то, что она предоставляет возможность всем россиянам «попробовать свои силы в предложениях, инициативах, в желании изменить нашу страну к лучшему».

«Из 300 мест я занял 32-е место, очень хорошее количество голосов. Я благодарю каждого, кто за меня проголосовал в этот период», — заявил Дюжев.

Артист выразил надежду, что в будущем подготовится к голосованию более тщательно.

