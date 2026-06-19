Дюжев не расстроился 32-му месту на праймериз
Актер, заслуженный артист России Дмитрий Дюжев оценил результаты предварительного голосования партии «Единая Россия», в котором принимал участие. Об этом артист рассказал в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее стало известно, что на праймериз Дюжев набрал 2701 голос и занял 32-е место.
Актер поблагодарил партию за то, что она предоставляет возможность всем россиянам «попробовать свои силы в предложениях, инициативах, в желании изменить нашу страну к лучшему».
«Из 300 мест я занял 32-е место, очень хорошее количество голосов. Я благодарю каждого, кто за меня проголосовал в этот период», — заявил Дюжев.
Артист выразил надежду, что в будущем подготовится к голосованию более тщательно.
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