«Жара не придет»: Какой конец июня ждет москвичей
19 июня 202612:11
Валентина Лезина
Александр Ильин раскрыл НСН, что немного погреться удастся лишь в начале следующей недели, а вот дальше москвичи будут наслаждаться только прохладой, но уже почти без гроз.
Температура в третьей декаде июня будет варьироваться в пределах 23 градусов тепла, лишь вначале следующей недели воздух прогреется до +27. Об этом НСН рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В конце июня погода в Московском регионе будет соответствовать нормам климата этого периода. Каких-то жарких дней ждать не стоит. Единственное, что в начале следующей недели температура воздуха будет подниматься до +27 градусов. Но преобладающей все-таки будет температура +20…+25 градусов. В середине третьей декады июня, это где-то 24-25 июня, максимальная температура воздуха снова местами не дотянет даже до 20 градусов, будет +18…+ 23. Также в середине третьей декады пройдут небольшие осадки, но грозы уже сойдут на нет. То лето, которое сейчас идет, это вполне нормальное лето для июня, когда достаточно продолжительные периоды с жарой чередуются с обвалами температуры до +15...+17 градусов, как было в начале июня», - рассказал он.
Ранее Александр Ильин рассказывал НСН, когда в Москве откроется купальный сезон.
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