Лукашенко подарили корову джерсейской породы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок корову джерсейской породы по кличке Муся. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко подарили гранатомет во время поездки в Гомель

Политику подарили животное во время посещения молочно-товарного комплекса в Узденском районе Минской области. Предприятие занимается в основном разведением коров голштинской породы, но начало размножать и джерсейскую. Именно такое животное подарили главе республики.

Джерсейская корова относится к мелким породам, ее молоко содержит большое количество жира и белка. Такие животные имеют небольшой вес и им нужно значительно меньше корма.

Ранее Александр Лукашенко во время визита в КНДР подарил лидеру республики Ким Чен Ыну автомат VSK.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЖивотныеБелоруссияАлександр Лукашенко

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