Лукашенко подарили корову джерсейской породы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок корову джерсейской породы по кличке Муся. Об этом сообщает БЕЛТА.
Политику подарили животное во время посещения молочно-товарного комплекса в Узденском районе Минской области. Предприятие занимается в основном разведением коров голштинской породы, но начало размножать и джерсейскую. Именно такое животное подарили главе республики.
Джерсейская корова относится к мелким породам, ее молоко содержит большое количество жира и белка. Такие животные имеют небольшой вес и им нужно значительно меньше корма.
Ранее Александр Лукашенко во время визита в КНДР подарил лидеру республики Ким Чен Ыну автомат VSK.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лукашенко подарили корову джерсейской породы
- У берегов Камчатки произошло 12 сильных землетрясений за полтора часа
- Депутат Водолацкий отверг заморозку конфликта на Украине по линии фронта
- Не «Ландышами» едиными: Какие сериалы смотрели россияне в начале 2026 года
- Ушаков: Россия давно сделала разворот в сторону Азии
- Врач рассказала, что вейпы повышают риск ишемической болезни на 20–40%
- Даже Подмосковье: Какие регионы останутся без связи из-за лицензий для операторов
- Сборная Ирана подаст жалобу в ФИФА из-за ограничений на ЧМ
- Историка-иноагента Эйдельман заочно приговорили к восьми годам колонии
- «Нужны миллиарды»: Как спасти суда из «пробки» в Астраханской области