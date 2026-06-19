Лукашенко подарили корову джерсейской породы

Политику подарили животное во время посещения молочно-товарного комплекса в Узденском районе Минской области. Предприятие занимается в основном разведением коров голштинской породы, но начало размножать и джерсейскую. Именно такое животное подарили главе республики.

Джерсейская корова относится к мелким породам, ее молоко содержит большое количество жира и белка. Такие животные имеют небольшой вес и им нужно значительно меньше корма.

Ранее Александр Лукашенко во время визита в КНДР подарил лидеру республики Ким Чен Ыну автомат VSK.

