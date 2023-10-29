Кадыров сообщил о переходе в «Ахмат» 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

В спецназ «Ахмат» перешли более 170 бывших бойцов частной военной компании «Вагнер». Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Политик отметил, что перешедшие в «Ахмат» бойцы имеют большой опыт ведения боевых действий в Донбассе, на Украине и других горячих точках.

Кадыров выразил уверенность, что другие бывшие вагнеровцы последуют примеру товарищей и тоже вступят в «Ахмат».

В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что власти пока не пришли к единому мнению относительно необходимости ЧВК. Глава государства уточнил, что несколько тысяч вагнеровцев подписали контракты с Минобороны РФ, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧечняЧВК "Вагнер"Рамзан Кадыров

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