Кадыров сообщил о переходе в «Ахмат» 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер»
В спецназ «Ахмат» перешли более 170 бывших бойцов частной военной компании «Вагнер». Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Политик отметил, что перешедшие в «Ахмат» бойцы имеют большой опыт ведения боевых действий в Донбассе, на Украине и других горячих точках.
Кадыров выразил уверенность, что другие бывшие вагнеровцы последуют примеру товарищей и тоже вступят в «Ахмат».
В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что власти пока не пришли к единому мнению относительно необходимости ЧВК. Глава государства уточнил, что несколько тысяч вагнеровцев подписали контракты с Минобороны РФ, отмечает «Радиоточка НСН».
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