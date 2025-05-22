В городах Поволжья пройдет второй фестиваль «ГИТИСFEST»
Фестиваль сценического искусства «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» отправится в путешествие на теплоходе по Волге. Как сообщает «Tеатрал», его участники в период с 25 мая по 1 июня намерены побывать в Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Чебоксарах и Казани.
Отмечается, что в этом году мероприятие, которое проводится во второй раз, стало международным. К выпускникам, студентам, педагогам ГИТИСа и театральных школ Приволжского федерального округа присоединятся 20 актеров из Китая и Киргизии. Всего будет 152 участника, в том числе лауреаты Окружного фестиваля «Театральное Приволжье».
Сообщается, что основной темой события станет творчество Антона Чехова. В каждом из городов, где запланированы остановки, кроме показов пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению, сценической речи и режиссуре.
Художественный руководитель фестиваля, ректор ГИТИСа, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский заявил, что в прошлом году фестиваль прошёл «феерически».
«Такого количества восторженных отзывов у нас не имел ни один проект», – заключил он.
Ранее в СМИ появилась информация, что на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 21 сентября пройдёт фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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