В городах Поволжья пройдет второй фестиваль «ГИТИСFEST»

Отмечается, что в этом году мероприятие, которое проводится во второй раз, стало международным. К выпускникам, студентам, педагогам ГИТИСа и театральных школ Приволжского федерального округа присоединятся 20 актеров из Китая и Киргизии. Всего будет 152 участника, в том числе лауреаты Окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

Сообщается, что основной темой события станет творчество Антона Чехова. В каждом из городов, где запланированы остановки, кроме показов пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению, сценической речи и режиссуре.

Художественный руководитель фестиваля, ректор ГИТИСа, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский заявил, что в прошлом году фестиваль прошёл «феерически».

«Такого количества восторженных отзывов у нас не имел ни один проект», – заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 21 сентября пройдёт фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

