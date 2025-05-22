Правительство продлило продажу валютной выручки экспортерами до 2026 года

Правительство России продлило действие требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года. Соответствующее постановление утверждено в рамках реализации указа президента, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

Согласно документу, с 25 мая 2025 года компании, включенные в перечень, утвержденный президентским указом, обязаны зачислять не менее 40% валютной выручки на счета в уполномоченных банках. Из этих средств не менее 90% подлежит продаже на внутреннем рынке, что составляет не менее 25% от суммы каждого экспортного контракта.

Кремль намерен продлить меру по продаже валютной выручки экспортерами

Ранее аналогичные правила действовали до конца апреля 2025 года. Новый документ возобновляет действие механизма без изменений в нормативных порогах.

Требование о продаже валютной выручки было введено в октябре 2023 года для стабилизации курса рубля. С тех пор нормы неоднократно корректировались: первоначально порог репатриации составлял 80%, затем снижался до 60%, а с июля 2024 года — до 40%. Аналогично снижался и минимальный уровень обязательной продажи валюты, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВалютаПравительство

Горячие новости

Все новости

партнеры