Лукашенко назвал посадку картошки решением всех проблем
Чтобы не переживать и не знать проблем, надо высаживать картофель. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством страны.
Он отметил, что непогода и похолодания этой весной могли уничтожить многие посевы. По его мнению, катастрофических последствий для урожая не произошло. Он посоветовал всем фермерам, дачникам и не только им перестраховаться.
«Мы больше посеяли картофеля. И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься. Еще время есть, семена есть. Это надо довести до всех», — пояснил президент Белоруссии.
Лукашенко также предложил засаживать приусадебные участки луком, морковью и другими овощами. Он отметил, что их владельцы смогут заработать, продавая плоды соседям и друзьям, и это поможет насытить внутренний рынок.
Ранее руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина заявила в беседе с НСН, что стабилизация цен на картошку в России наступит к августу-сентябрю 2025 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru