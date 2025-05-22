Средства ПВО сбили четыре беспилотника над Брянской областью
Четыре беспилотных летательных аппарата уничтожены средствами противовоздушной обороны над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, дроны самолетного типа были обнаружены и нейтрализованы силами Минобороны. Инцидент обошелся без жертв и разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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