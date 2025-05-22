Мошенник выманил три миллиона рублей у пожилой жительницы Калининграда

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего безработного россиянина по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, он обманным путем выманил у 58-летней жительницы Калининграда свыше трех миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Калининградской области.

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По словам потерпевшей, у нее возникли любовные отношения с фигурантом. Обещая безбедную жизнь в дальнейшем, злоумышленник потребовал указанную сумму, а после передачи денег исчез.

После этого пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Альфонсу грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Черемушкинский суд Москвы арестовал ранее судимого афериста Сергея Любовникова, выманивавшего деньги у девушек из приложений для знакомств. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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