Мошенник выманил три миллиона рублей у пожилой жительницы Калининграда

По словам потерпевшей, у нее возникли любовные отношения с фигурантом. Обещая безбедную жизнь в дальнейшем, злоумышленник потребовал указанную сумму, а после передачи денег исчез.

После этого пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Альфонсу грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Черемушкинский суд Москвы арестовал ранее судимого афериста Сергея Любовникова, выманивавшего деньги у девушек из приложений для знакомств. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

