На подлете к Москве сбили восемь беспилотников
Средства противовоздушной обороны Минобороны России перехватили восемь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, все воздушные цели были успешно уничтожены. Обломки сбитых дронов упали в различных районах, на местах работают экстренные службы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Накануне Москва подверглась массированной атаке беспилотников. По данным мэра Сергея Собянина, силы ПВО сбили десятки дронов, направлявшихся к столице.
В связи с угрозой были временно приостановлены полеты в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство продлило продажу валютной выручки экспортерами до 2026 года
- В Калужской области сбили беспилотник
- На подлете к Москве сбили восемь беспилотников
- При обстреле Льгова в Курской области пострадали 12 человек
- Средства ПВО сбили четыре беспилотника над Брянской областью
- Лукашенко назвал посадку картошки решением всех проблем
- В городах Поволжья пройдет второй фестиваль «ГИТИСFEST»
- В Минсельхозе рассказали, когда цены на овощи и картофель снизятся
- Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил авиасообщение
- Мошенник выманил три миллиона рублей у пожилой жительницы Калининграда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru