На подлете к Москве сбили восемь беспилотников

Средства противовоздушной обороны Минобороны России перехватили восемь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, все воздушные цели были успешно уничтожены. Обломки сбитых дронов упали в различных районах, на местах работают экстренные службы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Силы ПВО отразили атаку ещё трёх БПЛА, летевших на Москву

Накануне Москва подверглась массированной атаке беспилотников. По данным мэра Сергея Собянина, силы ПВО сбили десятки дронов, направлявшихся к столице.

В связи с угрозой были временно приостановлены полеты в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиМосква

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