При обстреле Льгова в Курской области пострадали 12 человек
Массированный удар по городу Льгову в Курской области привел к ранениям 12 мирных жителей, включая двух подростков. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По данным властей, под обстрелом оказалась трасса Курск-Рыльск на въезде в город. Среди пострадавших — семеро женщин, трое мужчин и двое детей 13 и 16 лет.
У младшего диагностированы осколочные ранения поясницы, у старшего — черепно-мозговая травма и раны головы и плеча. Остальные получили различные травмы, включая осколочные ранения и ушибы.
Повреждения получили многоквартирный жилой дом, два частных дома и четыре автомобиля. В результате атаки выбиты окна, фасады зданий получили многочисленные повреждения, передает «Радиоточка НСН».
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