При обстреле Льгова в Курской области пострадали 12 человек

Массированный удар по городу Льгову в Курской области привел к ранениям 12 мирных жителей, включая двух подростков. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По данным властей, под обстрелом оказалась трасса Курск-Рыльск на въезде в город. Среди пострадавших — семеро женщин, трое мужчин и двое детей 13 и 16 лет.