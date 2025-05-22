При обстреле Льгова в Курской области пострадали 12 человек

Массированный удар по городу Льгову в Курской области привел к ранениям 12 мирных жителей, включая двух подростков. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По данным властей, под обстрелом оказалась трасса Курск-Рыльск на въезде в город. Среди пострадавших — семеро женщин, трое мужчин и двое детей 13 и 16 лет.

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У младшего диагностированы осколочные ранения поясницы, у старшего — черепно-мозговая травма и раны головы и плеча. Остальные получили различные травмы, включая осколочные ранения и ушибы.

Повреждения получили многоквартирный жилой дом, два частных дома и четыре автомобиля. В результате атаки выбиты окна, фасады зданий получили многочисленные повреждения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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