В Минсельхозе рассказали, когда цены на овощи и картофель снизятся

Она отметила, что посевы картофеля в этом году выросли на 10 тысяч га. Овощей посадили на 6,8 тысяч га больше. Она добавила, что этот фактор сыграет роль в ценообразовании.

«Первые овощи и картофель ранний у нас пойдут с конца июня, поэтому с июля мы ожидаем снижения внутренних цен на картофель и овощи», — сказала Лут.

Ранее руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина заявила в беседе с НСН, что новый урожай картофеля, которого должно хватить для удовлетворения спроса и стабилизации цен, появится в России в августе-сентября 2025 года.

